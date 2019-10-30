Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей

News.ruвчера в 21:40

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
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На кольцевой линии московского метрополитена остановили движение поездов по часовой стрелке.
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В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
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Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
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Lenta.ru 01:40
Политика

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Силуанов назвал число самозанятых предпринимателей

Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.
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Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
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Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж

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Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
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На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»

Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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