Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Общество
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Олимпийский чемпион 1994 года по фигурному катанию Алексей Урманов оценил выступления россиянок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Более 260 тысяч российских предпринимателей зарегистрировались как самозанятые с начала эксперимента.
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Шоу-бизнес
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Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
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РИА Новости вчера в 11:15
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Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
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Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Происшествия
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу
Российская газета 04:32
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в кабмине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя главы государства в кабинете министров.
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Политика
Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов
Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.
Москва 24 03:53
Авто
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Руководители премиального автомобильного концерна Lexus озвучили дату презентации первого электрического кроссовера бренда.
Car.ru 03:21
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
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Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Политика
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Общество
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
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«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
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На территории Бийска Алтайского края введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
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Старт выполнят с площадки SLC-40 мыса Канаверал. Это будет запуск первой партии из шестидесяти спутников связи Starlink версии 1.0.
Naked Science 09 ноября в 09:17
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На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
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