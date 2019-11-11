Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
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Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
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Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
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Политика
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Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
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В Самаре из-за курильщицы посадили самолет рейса Челябинск-Сочи
В Самаре 10 ноября в 05:50 в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Победа» Боинг -738, который выполнял рейс 324 по маршруту Челябинск-Сочи.
АиФ Самара вчера в 05:10
Футбол
Петраков стал главным тренером «Луча»
Валерий Петраков назначен на пост главного тренера «Луча», сообщается в официальном Instagram клуба.
Спорт-Экспресс 01:58
Экономика
Центробанк может упростить продажу санированных активов
Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Газета.Ru вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке
Интерфакс вчера в 21:54
Общество
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Происшествия
Под Брянском поезд Москва-Киев из-за задымления задержали на 3 часа
Брянские новости 02:07
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
Вести-Томск 02:36
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
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Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру вчера в 21:56
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева
«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Спорт день за днем 00:50
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Врачи перечислили продукты, которые стоит непременно включить в свой рацион людям с густой кровью.
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РИА Новости вчера в 20:34
Политика
В парламенте Германии заявили о том, что Крым останется российским
Санкции в отношении России не помогут изменить статус Крыма, поэтому он останется российским.
REGNUM вчера в 20:16
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
News.ru вчера в 15:56
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today вчера в 17:36
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11