Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
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Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
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Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
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Циципас впервые победил Медведева на итоговом турнире ATP
Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.
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Политика
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Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
РИА Новости вчера в 16:20
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Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция
Полиция Новосибирска купит программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Любимый город вчера в 03:59
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку
Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа
Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.
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Шоу-бизнес
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Летидор вчера в 03:09
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Происшествия
Омбудсмен сообщила о состоянии выпавшего с матерью из окна мальчика
Врачи оценивают состояние мальчика, выпавшего из окна на северо-востоке Москвы вместе с матерью и сестрой, как стабильно тяжелое.
РБК 02:50
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 10 ноября в 09:12
Общество
ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне
Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:17
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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RT на русском вчера в 18:45
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России на Евро-2020
По информации издания, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов обратился к Акинфееву с просьбой вернуться на время чемпионата Европы.
Нева Спорт 01:40
Политика
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
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В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
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Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
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