Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя

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Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

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Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
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Lenta.ru 13:51
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым

Одного из основателей «Белых касок», Джеймса Ле Мезурье, нашли мертвым возле его собственного дома в Стамбуле.
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Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
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Задержаны двое мужчин, угрожавших убийством судье Мосгорсуда

В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280, в отношении второго — по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса России.
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Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
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Франция, Германия и Британия призвали Иран не нарушать ядерную сделку

Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании выразили обеспокоенность заявлениями иранских властей по началу обогащения урана на заводе Фордо и призвали Тегеран не нарушать ядерную сделку, сообщается в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
Известия 14:59
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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WhatsApp массово блокирует пользователей

Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.
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Украина заявила о готовности «самостоятельно защититься от России»

Загороднюк не стал уточнять, зачем России нападать на Украину. Он добавил, что Киев продолжает активно работать с НАТО.
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На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Газета.Ru 14:11
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Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
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Один человек погиб в ДТП в Пензенской области

В Пензенской области в результате ДТП погиб один человек, семеро получили ранения.
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Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
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Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Состояние миллиардеров в мире сократилось впервые за 5 лет

Совокупное состояние миллиардеров в мире сократилось с $8,9 трлн до $8,5 трлн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, следует из совместного отчета швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.
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Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях

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