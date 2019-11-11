Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя
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Франция, Германия и Британия призвали Иран не нарушать ядерную сделку
Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании выразили обеспокоенность заявлениями иранских властей по началу обогащения урана на заводе Фордо и призвали Тегеран не нарушать ядерную сделку, сообщается в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
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Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
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Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.
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Первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Олемской считает, что о наступлении нового цикла можно будет говорить, только если в ближайшее время начнется интенсивный рост пятен.
Интерфакс - Россия 04:49
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
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Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
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Состояние миллиардеров в мире сократилось впервые за 5 лет
Совокупное состояние миллиардеров в мире сократилось с $8,9 трлн до $8,5 трлн в 2018 году по сравнению с 2017 годом, следует из совместного отчета швейцарского банка UBS и консалтинговой компании PwC.
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