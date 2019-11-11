Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей

News.ruвчера в 21:40

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Происшествия

В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми

Российская газета 02:21
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной тайно женился

Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Происшествия

Под Брянском задымился поезд Москва — Киев

Вести.Ru 01:25
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Армия и оружие

Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию

Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру вчера в 21:56
Политика

Президент Боливии Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ вчера в 16:29
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Гаджеты

Стали известны лучшие товары на распродаже AliExpress

Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
ToDay News Ufa 02:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Футбол

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe.
Sport24.ru 01:24
Культура

Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года

Концерн «Калашников» начнет серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая придет на смену СВД.
ТК Звезда 02:27
Шоу-бизнес

Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
Происшествия

В Курской области при пожаре погибли трое детей

Газета.Ru 01:22
Экономика

К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые

Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
Ведомости вчера в 15:39
Общество

Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой зарплаты

Потерять страховую пенсию по старости могут те россияне, чья зарплата составляет меньше 5700-6300 рублей.
Kazanfirst.ru вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Общество

В Польше нашли надпись советских солдат о Дне Победы

При реконструкции здания в Польше была обнаружена надпись, сделанная советскими солдатами в День Победы 9 мая 1945 года.
Свободная Пресса вчера в 22:31
Здоровье

Онищенко оценил попадание России в десятку самых пьющих стран

Россия оказалась в десятке самых пьющих стран, в том числе из-за слабого контроля за нелегальным алкоголем.
RT на русском 02:42
Общество

Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться

В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество

Названа простая еда для быстрого похудения и хорошего самочувствия

Эксперты составили список рекомендаций по составлению рациона для хорошего самочувствия и быстрого похудения.
Вечерняя Москва 01:11
Общество

Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
РБК 01:04
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК вчера в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
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