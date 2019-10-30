Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

Подробнее о событии

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38
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Политика

Тимошенко предупредила о самой большой трагедии в истории Украины

Lenta.ru 05:53
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

РИА Новости 07:50
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В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Происшествия

Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге

Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

Доцент СПбГУ использовал для убийства студентки обрез в стиле XIX века

Lenta.ru 07:51
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Единоборства

Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве

Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Технологии

WhatsApp начал массово блокировать пользователей

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество

Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Политика

Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Технологии

Роботов Mini Cheetah, играющих в футбол, показали на видео

Массачусетский технологический университет показал видео, где группа роботов Mini Cheetah делает зарядку и играет в футбол.
Профиль 09 ноября в 11:59
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Происшествия

В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина

Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
РБК 04:55
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Происшествия

Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии

ТАСС 05:52
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

Газета.Ru 03:35
Кино

Билл Мюррей сыграет в новой части «Охотников за привидениями»

Продюсер новой части «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд подтвердил, что Мюррей появится в очередном фильме франшизы, сообщает Independent.
Inc-news.ru 02:28
Политика

Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского

Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
ТАСС 07:20
Общество

Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Наука

Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике

Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Faktom 08 ноября в 10:24
Политика

Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США

The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
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