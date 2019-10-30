Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Общество
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Технологии
Роботов Mini Cheetah, играющих в футбол, показали на видео
Массачусетский технологический университет показал видео, где группа роботов Mini Cheetah делает зарядку и играет в футбол.
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Кино
Билл Мюррей сыграет в новой части «Охотников за привидениями»
Продюсер новой части «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд подтвердил, что Мюррей появится в очередном фильме франшизы, сообщает Independent.
Политика
Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского
Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
Наука
Мальчики и девочки имеют одинаковые способности к математике
Вскоре выяснилось, что картины активности одинаковые: и у мальчиков, и у девочек, а убежденность многих взрослых в том, что мальчикам легче даются точные науки, начиная с математики, ничем не подтверждена.
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.