Экономика
Газета.RuЦены вынудили россиян перейти с овощей на крупу
Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные производителей. С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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