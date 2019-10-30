Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
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Капуста в России может стать деликатесом

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Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге водолазы обнаружили белый мешок, в котором могут находиться части тела убитой студентки СПБГУ.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
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Газета.Ru вчера в 15:59
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Авто

Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover

Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
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Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
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Тимошенко предупредила о самой большой трагедии в истории Украины

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Пресс-служба московского "Спартака" на клубном канале в YouTube опубликовала видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" (2:0).
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Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист

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В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
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О решении президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку сообщило Боливийское информационное агентство.
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Ушаков оценил возможность контактов Путина и Трампа в ближайшее время

Возможность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не прорабатывается, был вариант встречи на саммите АТЭС, но мероприятие отменилось, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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