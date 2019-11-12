Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
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«Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — подчеркнула она.
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