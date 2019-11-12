Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

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Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газетавчера в 00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфаксвчера в 02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Капуста в России может стать деликатесом

News.ruвчера в 07:23

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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