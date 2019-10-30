Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ruвчера в 23:17

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Капуста в России может стать деликатесом

News.ru07:23

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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