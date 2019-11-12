Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газетавчера в 00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфаксвчера в 02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Капуста в России может стать деликатесом

News.ruвчера в 07:23

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Здоровье

В Севастополе начинается капитальный ремонт роддома №2

По расчётам департамента здравоохранения, учитывая сегодняшние показатели рождаемости в Севастополе Первый роддом на время ремонта сможет полностью закрыть потребность в койко-местах.
Вести.Севастополь вчера в 11:54
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Транспорт

Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков

Запрещено применять знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Экономика

Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста

Коммерсантъ 04:21
Спорт

WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации

Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс 02:41
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Кино

Сериал «Титаны» продлили на третий сезон

ГЛАС.RU 04:05
Происшествия

Заключенный под стражу экс-глава ЦСКА попытался сбежать из здания СКР

Заключенный под стражу экс-глава управления по работе с личным составом ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР.
Газета.Ru вчера в 19:14
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Политика

Кремль раскритиковал инициативу доступа в интернет по паспорту

Введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу.
Lenta.ru 04:55
Политика

На Украине возбудили дело против Соловьева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

Ростовский полицейский сбил студента и спрятал его тело в лесу

Свободная Пресса 04:25
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

СК проверит информацию о других преступлениях историка Соколова

Напомним, вчера доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении своей ученицы, с которой его связывал роман.
Российская газета 03:42
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика

Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Общество

«Комбинат питания Конкорд» бизнесмена Пригожина сменил владельца

ЗакC.Ру 01:56
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Армия и оружие

В ДНР заявили о завершении разведения сил в Петровском

Росбалт 04:53
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома.
Lenta.ru 04:37
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Политика

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском вчера в 11:56
Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых.
SIA.ru 03:15
Армия и оружие

Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая.
РИА Новости 00:00
Футбол

Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
Soccer.ru вчера в 11:06
Политика

МИД отверг причастность России к смерти основателя «Белых касок»

Российский МИД распространил комментарий по ситуации вокруг смерти основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье.
Московский Комсомолец вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой

StarHit.ru вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
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