Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Диетолог: Овощи здоровому и активному человеку заменить ничем нельзя
Национальная служба новостей13:50
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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.
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Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Американские зрители назвали лучший фильм 2019 года
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Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
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Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
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Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Космос
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Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
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Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
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Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
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Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Футбол
Дешам отреагировал на заявление Зидана о месте Бензема в сборной Франции: Зидан в своей роли
После матча наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан заявил, что Карим имеет свое место в сборной, заслуживает в ней играть.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Авто
Kia показал дизайнерские рисунки новой Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Здоровье
В Челябинской области обнаружен птичий грипп
Генетический материал вируса высокопатогенного гриппа птиц обнаружен у дикой птицы, отстрелянной в Увельском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Политика
Обнародована схема получения сыном Байдена денег от украинской компании Burisma
Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер получал деньги украинской нефтегазовой компании Burisma через фирму Rosemont Seneca Boa, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Политика
О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Политика
AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США
Компания, руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри, заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа, после того как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока, пишет РИА ФАН.
Футбол
Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма
Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера".
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор российского концерна Сергей Уржумцев.