Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъвчера в 17:25
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Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки, раскаивается в содеянном.
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Асад назвал ситуацию в Сирии миниатюрной моделью Третьей мировой войны
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Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
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Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
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Жителю Агинского района Забайкальского края предъявили обвинение в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить собственного годовалого сына, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
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Головин не тренируется в общей группе сборной России
Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
РИА Новости 04:14
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Общество
Пародист Галкин впечатлил россиян смелым выступлением про политику
Путин давно находится у власти — больше чем Леонид Брежнев, российскому лидеру уже «скучно» как с меняющимися каждые четыре года мировыми политиками, так и с россиянами, отметил Галкин.
Росбалт вчера в 12:36
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Автоновости дня вчера в 22:41
Общество
Alibaba может установить сегодня новый рекорд продаж
Менее чем за 90 минут с момента старта распродаж объем товаров, проданных на платформах Alibaba, достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, сообщает агентство Bloomberg.
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Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
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Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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ТАСС 04:43
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
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Общество
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.
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Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Глушаков подал в суд на бывшую жену
Экс-игрок «Спартака» и полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подал судебный иск против бывшей жены Дарьи.
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Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35