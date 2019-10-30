Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

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СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Ру02:38

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Газета.Ruвчера в 23:17

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газета00:10

Россияне перешли на крупы из-за дороговизны овощей

News.ruвчера в 21:40

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ruвчера в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъвчера в 17:25
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
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Головин не тренируется в общей группе сборной России

Футболист сборной России Александр Головин не тренируется в общей группе команды на первой тренировке на сборе в Сочи.
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Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
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На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир

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Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

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WhatsApp начал массово блокировать пользователей

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
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Автомобили дорожают в России при падении спроса

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Лавров осудил попытки США ограбить Сирию

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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
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В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

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