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Вести.Ru
Вести.Ru

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России

Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости. Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Инцидент с публикацией Марии Захаровой исчерпан, но у Москвы остались вопросы к Белграду

Коммерсантъвчера в 14:30
РИА Новости

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

РИА Новостивчера в 09:24
РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВвчера в 08:51
Lenta.ru

Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой

Lenta.ruвчера в 10:03
Газета.Ru

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Газета.Ruвчера в 09:31
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАССвчера в 07:21
66.ru

Представитель МИД Мария Захарова сравнила президента Сербии с Шерон Стоун. Пришлось извиняться

66.ru6 сентября в 10:53

Шойгу заявил, что авиация НАТО регулярно имитирует удары по России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные самолёты НАТО стали регулярно появляться около российской границы, а экипажи истребителей имитируют нанесение ракетных ударов.
Life.ru6 сентября в 10:43
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Россия в противовес танкам Турции отправила в Сирию комплекс «Гермес»

Россия направила в Сирию для полевых испытаний новейшие противотанковые комплексы управляемых ракет «Гермес» с дальностью поражения до 100 км. Сообщая сегодня об этом со ссылкой на информацию издания «Соха», агентство Avia.pro напоминает, что эта мера предпринята после переброски Турцией в сирийскую провинцию Идлиб большого количества танков.
Недвижимость.RUвчера в 13:43
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В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09

Путин обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии вакцину из РФ

Президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на сайте Кремля.
Радио Sputnikвчера в 09:09
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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