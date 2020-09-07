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Вести.Ru
Вести.Ru

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России

Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости. Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Инцидент с публикацией Марии Захаровой исчерпан, но у Москвы остались вопросы к Белграду

Коммерсантъвчера в 14:30
URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ruвчера в 02:13
Lenta.ru

Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой

Lenta.ruвчера в 10:03
РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВвчера в 08:51
Газета.Ru

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Газета.Ruвчера в 09:31
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАССвчера в 07:21
РИА Новости

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

РИА Новостивчера в 09:24

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране.
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Известиявчера в 16:27
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русскомвчера в 11:22

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
РИА Новостивчера в 13:11

Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %

Компания Strategy Analytics, по сообщениям сетевых источников, обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
3DNewsвчера в 05:46