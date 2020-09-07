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Вести.Ru
Вести.Ru

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России

Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости. Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Газета.Ruвчера в 09:31
РИА Новости

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

РИА Новостивчера в 09:24
Lenta.ru

Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой

Lenta.ruвчера в 10:03
РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВвчера в 08:51
Коммерсантъ

Инцидент с публикацией Марии Захаровой исчерпан, но у Москвы остались вопросы к Белграду

Коммерсантъвчера в 14:30
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАССвчера в 07:21
URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ruвчера в 02:13

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Счетная палата проверит выплаты медработникам за борьбу с COVID-19

Счетная палата России проверит Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), региональные органы власти и медицинские организации на эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК19:41

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русскомвчера в 10:28
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Интерфаксвчера в 14:07
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Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное деловчера в 04:59
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