Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
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Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости. Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.В источнике
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