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Вести.Ru
Вести.Ru

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России

Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости. Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.В источнике
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Коммерсантъ

МИД Сербии считает исчерпанным эпизод с комментарием Захаровой о Вучиче

Коммерсантъ07:54
URA.Ru

В Сербии разгорелись споры вокруг скандала с Захаровой. «Ждем, когда Вучич извинится перед Путиным»

URA.Ru02:13
ТАСС

Глава МИД Сербии заявил, что ситуация вокруг публикации Марии Захаровой исчерпана

ТАСС07:21
Lenta.ru

Сербия поставила точку в скандале с постом Захаровой о стульях

Lenta.ru08:14
РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

РИА Новости07:13
Газета.Ru

МИД Сербии: ситуация с постом Захаровой исчерпана

Газета.Ru08:09
РЕН ТВ

В МИД Сербии назвали исчерпанной ситуацию с постом Захаровой о Вучиче

РЕН ТВ08:51

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по лечению её мужа

Юлия добавила, что в последнее время Рошаль выступает как «голос государства» и пытается «выслужиться». https://www.instagram.com/p/CEy1e2Pl4zH Накануне Рошаль предложил создать совместную группу врачей из Германии и России, которые бы занялись выяснением случившегося с Навальным.
Форпост Северо-Западвчера в 12:11
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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