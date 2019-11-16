с чего всё началось

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба администрации президента. По данным Генерального секретариата президента Сербии, глава государства был госпитализирован поздно вечером 15 ноября из-за кардиоваскулярных проблем.

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Происшествия Экс-чиновник Минкультуры попросил убежище в Австрии Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо попросил политическое убежище в Австрии, сообщает ТАСС.

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Происшествия Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.