Политика

REGNUMREGNUMИз-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба администрации президента. По данным Генерального секретариата президента Сербии, глава государства был госпитализирован поздно вечером 15 ноября из-за кардиоваскулярных проблем.
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«Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — говорится в пресс-релизе
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