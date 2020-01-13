Возникшие у компании Boeing проблемы скажутся на всей американской экономике. В частности, темпы роста ВВП США в этом году снизятся на 0,5 процента. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал министр финансов страны Стивен Мнучин.

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

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