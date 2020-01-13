Экономика
Российская газетаИз-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента
Возникшие у компании Boeing проблемы скажутся на всей американской экономике. В частности, темпы роста ВВП США в этом году снизятся на 0,5 процента. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал министр финансов страны Стивен Мнучин.
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Шоу-бизнес
Экс-муж Кристины Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней модели
Политика
Сурков удовлетворен итогом разрешения политического кризиса в Абхазии
Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен урегулированием политического кризиса в Абхазии.
Происшествия
На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек
Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
Футбол
Агент Крала подтвердил интерес из Англии
Агент полузащитника столичного "Спартака" и сборной Чехии Алекса Крала Кароль Кисел подтвердил к игроку интерес из Англиийской премьер-лиги.
Космос
Японцы испытали скоростной винтокрыл в аэродинамической трубе
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело первые испытания модели скоростного винтокрыла в аэродинамической трубе.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Тампу», Гусев поучаствовал в победном голе
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Девилзс" дома одержали победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:1.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Кто бы мог подумать, что доказывать свою непричастность к пятому ребенку Порошиной ее бывшему супругу, 42-летнему Илье Древнову, придется в суде.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
На Украине обнаружили крупную партию фальшивых кубиков Рубика
Сотрудники Государственной таможенной службы Украины задержали 7,8 тыс. кубиков Рубика, сообщил глава ведомства Максим Нефёдов 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Космос
Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей
Свыше восьми миллиардов рублей выделит Роскосмос на производство корабля "Орел" в 2021 году.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Технологии
Компания Xiaomi могла получить другое название
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что у китайской компании могло быть совершенно другое название.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Здоровье
Онкологические службы Мурманской области получили уникальные аппараты
620 миллионов федеральных средств было потрачено на обеспечение медтехникой онкологической службы.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Авто
УАЗ запустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот»
УАЗ выпустит новую спецверсию внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным списком оборудования.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
Появился тизер нового сезона «Мир Дикого Запада»
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Армия и оружие
Для выхода сирийцев из Идлиба 13 января откроют три пункта пропуска
"Для организации выхода мирных жителей на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам, с 12.00 13 января начнут функционировать три пункта пропуска – Абу-Эд-Духур, Хабит и Эль-Хадер", - сообщил Боренков.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".