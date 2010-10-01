Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

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