Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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с чего всё началось

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАССвчера в 14:28

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Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

Накануне.Ruвчера в 20:46

Торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест из-за простоя

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ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

URA.Ruвчера в 16:11

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАССвчера в 14:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля

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Коммерсантъ Челябинск 02:29
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
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Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
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ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Происшествия

Утечку медицинских документов с персональными данными первой заразившейся коронавирусом расследуют на Алтае

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Барнаула, вернувшейся из Доминиканы.
Интерфакс - Россия 03:11
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
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Овечкин признан лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков

Газета.Ru 02:59
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

ООН заявила о возможности масштабного голода в связи с пандемией

Ранее главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, Всемирной торговой организации (ФТО) Роберт Азеведа и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвали реальной опасностью сбой поставок продуктов питания во всем мире в связи с пандемией коронавируса, писал Росбалт.
Новые Известия 02:31
Энергетика

Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Экономика сегодня 02:47
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Общество

Безработица в США снова побила рекорд

За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.
Lenta.ru вчера в 23:06
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Технологии

Минкомсвязи нашло способ освободить частоты для 5G

Минкомсвязи допускает, что сотовые операторы выкупят частоты, необходимые для развития сетей пятого поколения – это следует из проекта концепции создания и развития сетей 5G в России, подготовленного в министерстве.
Ведомости 03:37
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Lenta.ru 01:37
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Здоровье

Около 200 аппаратов ИВЛ получит Алтайский край для борьбы с коронавирусом

Как сообщалось, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у четырех человек. Они находятся в инфекционном отделении больницы N5 в Барнауле.
Интерфакс - Россия 03:28
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Здоровье

Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции

Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Москва 24 02:13
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
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