Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.

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