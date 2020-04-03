Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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с чего всё началось

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС14:28

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Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

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Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

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URA.Ru16:11

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EastRussia21:13
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
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