Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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с чего всё началось

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАССвчера в 14:28

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Эксперт: ТЦ могут сократить 10 млн человек

НТВ03:56

Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

Накануне.Ruвчера в 20:46

ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

News.ruвчера в 21:56

Закрытие ТЦ может привести к сокращению 10 млн работников в России

Телеканал 360°03:31

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Коммерсантъвчера в 17:44

ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

URA.Ruвчера в 16:11

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАССвчера в 14:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 04:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

StarHit.ru вчера в 23:00
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

В Москве двух генералов МВД обвинили в злоупотреблении полномочиями

Подозреваемые, по данным следствия, содействовали переводу главы «Оптима Девелопмент», бизнесмена Альберта Худояна, обвиненному в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест.
Известия 02:54
Общество

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах

В России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах.
Российская газета 03:33
Наука

Прошли первые испытания вакцины от коронавируса

Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
МордовМедиа вчера в 15:34
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Совфед одобрил закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.
RT на русском вчера в 08:08
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 13:42
Здоровье

Швеция отказалась вводить карантин на фоне пандемии COVID-19

Швеция осталась последней страной Европы, где отсутствует карантинный режим на фоне пандемии коронавируса.
Известия 31 марта в 21:26
Политика

Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к российским сайтам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и телекомпаниям обеспечить граждан бесплатным доступом к российским интернет-сервисам, в том числе для покупки лекарств и дистанционного обучения, пишет пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 03:53
Общество

Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом

Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Ньюс-НН вчера в 13:23
Общество

Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС 01 апреля в 11:18
Общество

Роспотребнадзор дал советы по уборке дома в условиях пандемии

Роспотребнадзор опубликовал советы по дезинфекции дома во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:09
Транспорт

РЖД отменят 53 поезда дальнего следования из-за коронавируса

«Российские железные дороги» объявили, что с 7 апреля в России будет отменено курсирование 53 поездов дальнего следования на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:06
Общество

Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

Примечания 03:05
Общество

Минэнерго Азербайджана назвало дату встречи министров стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля.
Известия 03:24
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Экономика

«Санкт-Петербургская биржа» продолжит проводить торги

Торги на «Санкт-Петербургской бирже» будут продолжены, несмотря на продление нерабочих дней до конца месяца.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:20
Общество

В Челябинской области режим всеобщей самоизоляции продлят до 19 апреля

Режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области продлят до 19 апреля.
Коммерсантъ Челябинск 02:29
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Известия вчера в 21:25
Экономика

Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотечных кредитов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 03:16
Общество

«Мисс Москва» вернулась из Куршевеля с симптомами коронавируса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Софию Никитчук положили в больницу в московской Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Lenta.ru 03:57
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС вчера в 22:53
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Еще 601 человек заразился коронавирусом в России. Всего 4149 случаев

В России подтвердили 601 новый случай заражения коронавирусом.
Телеканал 360° 03:32
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Здоровье

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора края Олега Кожемяко.
РБК 01:46
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В Омске режим самоизоляции будет продлен до 12 апреля

Город55 узнал, что в Омской области режим всеобщей самоизоляции будет продлен пока до 12 апреля.
Город55.ру 01:39
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Происшествия

У двух сотрудников инфекционной больницы подозревают коронавирус

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