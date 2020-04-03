Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС14:28

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Торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест из-за простоя

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Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

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Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАСС14:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
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Джонсон сообщил о работе над картиной во время общения с подписчиками в Instagram, передаёт Screen Rant.
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Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
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Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

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Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)

Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.
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