Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

с чего всё началось

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии Взявшие до принятия закона кредит физические лица и индивидуальные предприниматели смогут до 30 сентября попросить кредитные каникулы на срок до полугода, если их доходы за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Общество Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.

Музыка Организаторы «Евровидения» вместо конкурса покажут специальный концерт На сайте международного песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что вместо отмененной конкурсной программы организаторы приготовили для зрителей специальное шоу под названием «Евровидение: Европа сияет светом», трансляция которого состоится 16 мая.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Губернатор Архангельской области заявил об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уходит в отставку. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Транспорт В Челябинской области закрыли границы на въезд Дополнительно Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области на границе с другими регионами проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о соблюдении мер самоизоляции.

Общество Губернатор прокомментировал продление нерабочих дней Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что сегодня в губернии диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвержден у 17 людей, при этом 7 из них уже выздоровели и отправлены домой.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Политика Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней» Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.

Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Экономика Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ, которые оказались на грани банкротства якобы из-за необоснованных тарифов и неплатежей граждан, что на фоне ситуации с коронавирусом угрожает регионам мусорными коллапсами, объясняют в министерстве.