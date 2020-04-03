Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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с чего всё началось

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАССвчера в 14:28

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Торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест из-за простоя

Реальное времявчера в 23:32

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАССвчера в 14:28

ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

News.ruвчера в 21:56

Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

Накануне.Ruвчера в 20:46

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Коммерсантъвчера в 17:44

ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

URA.Ruвчера в 16:11

Из-за простоя торговых центров без работы могут остаться 10 млн человек

АБНвчера в 23:09
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:49, Ашберн
Экономика

Ростех: РФ нужно не менее 100 тыс. систем обеззараживания воздуха на фоне коронавируса

"Общий объем рынка устройств для обеззараживания воздуха на первом этапе оценивается не менее чем в 100 тыс. систем - прежде всего, это учреждения здравоохранения и образования", - сообщили в Ростехе.
ТАСС 00:34
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

На видеозаписи политик в медицинской маске и белых перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, вместо него он устанавливает государственный флаг Италии.
News.ru 31 марта в 13:08
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости вчера в 11:25
Музыка

Организаторы «Евровидения-2020» проведут концерт вместо конкурса

Призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, транслировать шоу в духе единства и объединения, - приводятся слова директора конкурса Йона Ола Санда на официальном сайте.
Комсомольская правда 31 марта в 12:48
Транспорт

В Челябинской области закрыли границы на въезд

Дополнительно Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области на границе с другими регионами проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о соблюдении мер самоизоляции.
Уральский меридиан вчера в 08:23
Политика

Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
Версия-Саратов вчера в 11:54
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Общество

Вузы возобновят дистанционную учебу с 6 апреля

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля.
Вести.Ru вчера в 11:15
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru вчера в 03:31
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform вчера в 02:33
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском 01 апреля в 12:57
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 18:43
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыт на патентных изображениях

Национальный институт промышленной собственности Бразилии опубликовал патентные изображения кроссовера Nissan X-Trail четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс 31 марта в 15:17
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Интернет

Microsoft Edge стал вторым по популярности браузером

Находившийся ранее на втором месте Mozilla Firefox оказался на третьей строчке с долей рынка 7,19 %, а Internet Explorer всё ещё держится на четвёртой позиции с долей 5,87 %.Основным фактором, который повлиял на рост популярности Edge, является его доступность для смартфонов, работающих на Android и iOS.
UfaTime.ru вчера в 23:58
Технологии

The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)

Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.
ИноСМИ вчера в 22:45
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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