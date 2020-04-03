Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

с чего всё началось

У правительства просили отмены налогов на полгода, а также объявить мораторий на тот же срок по банковским платежам. Ранее «Мойка78» писала, что зомби-апокалипсис наступил: петербуржцы делятся снимками опустевших ТЦ.

Работу могут потерять 10 млн человек из-за простоя торговых центров

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