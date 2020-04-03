Коронавирус

Мойка78Мойка78Работу могут потерять 10 млн человек из-за простоя торговых центров

У правительства просили отмены налогов на полгода, а также объявить мораторий на тот же срок по банковским платежам. Ранее «Мойка78» писала, что зомби-апокалипсис наступил: петербуржцы делятся снимками опустевших ТЦ.
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с чего всё началось

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАССвчера в 14:28

Подробнее о событии

ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

URA.Ruвчера в 16:11

Закрытие ТЦ может привести к сокращению 10 млн работников в России

Телеканал 360°03:31

ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

News.ruвчера в 21:56

Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

Накануне.Ruвчера в 20:46

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Коммерсантъвчера в 17:44

Эксперт: ТЦ могут сократить 10 млн человек

НТВ03:56

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАССвчера в 14:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
Киберспорт

Mount Blade 2: Bannerlord вышла в Steam и разгромила DOOM Eternal

3DNews 31 марта в 07:01
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Общество

Коронавирус за сутки подтвержден у 17 детей в Москве

В Москве за прошедшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2923.
ТВ Центр 04:04
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Единоборства

Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ

РИА Новости 04:59
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости 01 апреля в 11:14
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Общество

Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Интерфакс 04:22
Экономика

Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», ― цитирует поручение «РИА Новости».
Известия 03:07
Общество

В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей режима изоляции

В Московской области вслед за Москвой ввели штрафы в размере до четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Экономика

Губернатор Куйвашев снизит налоги для части уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество организаций.
URA.Ru 05:04
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Владимир Илюхин, возглавлявший Камчатский край с 2011 года, ушёл в отставку по собственному желанию.
Телеканал ОТВ 01:03
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Политика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Происшествия

В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом

RT на русском вчера в 14:22
Транспорт

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Известия 03:31
Авто

Более 88 тыс. электромобилей реализовала в первом квартале Tesla

Автоновости дня 01:30
Общество

Режим самоизоляции не ввели только в шести регионах России

Почти вся Россия перешла на режим самоизоляции.
МИР 24 вчера в 06:37
Политика

Путин начал обращение к россиянам со слов благодарности медикам

Президент РФ Владимир Путин начал свое обращение к россиянам со слов благодарности медикам. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Росбалт вчера в 10:00
Общество

Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

Примечания 03:05
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