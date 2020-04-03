Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъИз-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято.
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Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАССвчера в 14:28

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Торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест из-за простоя

Реальное времявчера в 23:32

Из-за простоя торговых центров без работы могут остаться 10 млн человек

АБНвчера в 23:09

ТАСС: 10 млн россиян могут потерять работу из-за закрытия торговых центров на карантин до 1 мая

URA.Ruвчера в 16:11

Более 10 млн сотрудников торговых центров могут потерять работу

Накануне.Ruвчера в 20:46

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Коммерсантъвчера в 17:44

ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

News.ruвчера в 21:56

Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

ТАССвчера в 14:28
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Ранее нерабочей была объявлена текущая неделя, выходные должны были закончиться 5 апреля.
Суть событий вчера в 10:07
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 2 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 896,4 тыс. человек.
РБК 01:01
Футбол

Футболисты «Баварии» согласились на понижение зарплаты

В четверг, 2 апреля, на официальном сайте «Баварии» (Мюнхен, Германия) появилось интервью с легендарным вратарём, а ныне членом правления немецкого топ-клуба – Оливером Каном.
ГЛАС.RU 00:46
Общество

Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
REGNUM вчера в 16:30
Космос

Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами длиной в 200 млн световых лет

Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами протяженностью в 200 млн световых лет. Астрономы измерили его скорость с помощью спектрографа.
Дни24 30 марта в 22:00
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

Глава Краснодара рассказал, как оформить спецпропуск на машину

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, как оформить специальный пропуск, необходимый для поездок по территории города во время карантина.
ЮГ Times вчера в 13:00
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Энергетика

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Телеканал 360° вчера в 07:47
Экономика

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

Москва, 31 марта 2020, 10:54 — REGNUM Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми сокращаются страховые взносы для малого и среднего бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
REGNUM 31 марта в 03:54
Здоровье

На коронавирус в Хакасии обследуют не всех

Обследование проводится на основании постановления управления Роспотребнадзора по республике или заключения медицинских работников, - сообщается на сайте стопкоронавирус.хакасия.рф.
ИА Хакасия вчера в 21:20
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая

Турнир продлится до конца июля. Есть и другие варианты, согласно которым турнир завершим в августе-сентябре.
ГЛАС.RU вчера в 05:45
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Спорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру вчера в 10:41
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми

Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие

Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы

Вечерняя Москва вчера в 19:19
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