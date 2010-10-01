Коронавирус

СолидарностьСолидарностьИз-за простоя торговые центры теряют до 100 млн рублей в день

Российские торговые центры теряют 50–100 млн рублей в день из-за карантина, введенного в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такую оценку представил Российский совет торговых центров (РСТЦ), сообщают Вести.ru.
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с чего всё началось

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.
ТАСС00:15

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Простой обойдётся торговым центрам в 50–100 млн рублей в день

News.ru04:41

ТЦ из-за эпидемии COVID-19 ежедневно теряют от 50 до 100 млн рублей

НТВ03:51

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценивается в 50-100 миллионов рублей

Эхо Москвы02:32

Простой обойдется торговым центрам в 50-100 миллионов рублей в день

Вести.Ru02:28

Оценен ежедневный ущерб торговых центров от простоя

ФедералПресс01:48

Ежедневный ущерб от простоя одного торгового центра оценили в 50–100 млн рублей

Коммерсантъ00:39

Участники рынка оценили ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей

ТАСС00:15
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
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Препарат для лечения коронавируса создали в России

Россия намерена использовать для борьбы с коронавирусом препарат "Мефлохин".
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

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Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
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Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.
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Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
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В самопровозглашённой Луганской народной республике подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Культура

Музей Мирового океана приглашает в виртуальный кинозал

Серию фильмов о научно-исследовательском судне «Витязь» выложит Музей Мирового океана, 29 марта сообщает пресс-служба организации.
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Общество

Ульяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

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Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
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Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

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План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
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Доктор Мясников считает, что к маю коронавирус станет контролируемым

Доктор добавил, что ключом к установлению «контроля» над коронавирусом станет тщательное соблюдение карантинных мер - даже в большей степени, чем действия медиков.
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Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
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