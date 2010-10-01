Коронавирус
СолидарностьИз-за простоя торговые центры теряют до 100 млн рублей в день
Российские торговые центры теряют 50–100 млн рублей в день из-за карантина, введенного в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Такую оценку представил Российский совет торговых центров (РСТЦ), сообщают Вести.ru.
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Простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в РФ, обойдется владельцам в 50-100 млн рублей ежедневно. Такую оценку ТАСС предоставил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.ТАСС00:15
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