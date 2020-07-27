Танкер "Делфи", ходивший под флагом Молдавии, который еще в ноябре 2019 года во время штрома сел на мель возле Одессы, стал причиной чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря. После очередной попытки поставить перевернувшееся судно на киль, произошел разлив нефти.

Из-за разлива нефти с затонувшего танкера в Одессе объявлен режим ЧС

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