Политика
Pravda.RuИз-за разлива нефти с затонувшего танкера в Одессе объявлен режим ЧС
Танкер "Делфи", ходивший под флагом Молдавии, который еще в ноябре 2019 года во время штрома сел на мель возле Одессы, стал причиной чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря. После очередной попытки поставить перевернувшееся судно на киль, произошел разлив нефти.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Армия и оружие
Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе
Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.
Военное дело 00:50
Космос
Впервые получено изображение солнцеподобной звезды
Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Армия и оружие
Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31
Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 24 июля в 05:56
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 24 июля в 07:18
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса
Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС вчера в 23:29
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб
Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Коммерсантъ вчера в 22:57
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
Общее число заболевших превысило девять тысяч и по состоянию на 9:00 27 июля составляет 9015 человек.
Саратов 24 01:54
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Футбол
Роналду вышел на второе место по голам за карьеру в истории
Забитый гол позволил португальскому форварду выйти на чистое второе место по забитым голам в истории.
Metaratings 02:04
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье
Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
Здоровье
Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России
В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:24
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»
Русская Планета 23 июля в 22:26
Происшествия
С директора горнодобывающей компании в Хакасии взыскали 60 миллионов
В Хакасии суд взыскал с бывшего директора горнодобывающей компании ущерб, причиненный незаконным использованием недр, на сумму почти 60 млн рублей.
ИА Хакасия 00:51