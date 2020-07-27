Политика

Pravda.RuPravda.RuИз-за разлива нефти с затонувшего танкера в Одессе объявлен режим ЧС

Танкер "Делфи", ходивший под флагом Молдавии, который еще в ноябре 2019 года во время штрома сел на мель возле Одессы, стал причиной чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря. После очередной попытки поставить перевернувшееся судно на киль, произошел разлив нефти.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Одесской области ситуация с танкером «Делфи» признана чрезвычайной

Российская газетавчера в 20:30

Ситуация с танкером «Делфи» признана чрезвычайной

Вести.Ruвчера в 13:06

В Одесской области признали чрезвычайной ситуацию с танкером «Делфи»

Известиявчера в 19:24

Власти Одессы назвали ситуацию с затонувшим танкером чрезвычайной

Московский Комсомолецвчера в 17:50

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером признали чрезвычайной

RT на русскомвчера в 16:58

Под Одессой ввели режим ЧС из-за танкера «Делфи»

Газета.Ruвчера в 19:41

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

РИА Новостивчера в 12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Армия и оружие

Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе

Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.
Военное дело 00:50
Космос

Впервые получено изображение солнцеподобной звезды

Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
6
Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
5
Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
11
Армия и оружие

Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31

Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 24 июля в 05:56
2
Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 24 июля в 07:18
13
Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
236
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
648
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
129
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
1,4K
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
461
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
717
Здоровье

В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса

Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

В Роскачестве дали рекомендации, где лучше хранить хлеб

Специалисты Роскачества рекомендует хранить хлеб в бумаге или под полотенцем, чтобы избежать возникновения плесени.
ТАСС 01:00
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
1,2K
Происшествия

Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

Коммерсантъ вчера в 22:57
11
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
100
Общество

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч

Общее число заболевших превысило девять тысяч и по состоянию на 9:00 27 июля составляет 9015 человек.
Саратов 24 01:54
1,4K
Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
110
Футбол

Роналду вышел на второе место по голам за карьеру в истории

Забитый гол позволил португальскому форварду выйти на чистое второе место по забитым голам в истории.
Metaratings 02:04
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
536
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
97
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
9,9K
Общество

Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье

Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу.
ZAB.RU вчера в 22:51
2
Здоровье

Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:24
6
Общество

В Новосибирске разрешили работу спортивных и культурных учреждений

Сиб.фм 01:27
1
Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
138
Армия и оружие

В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»

Русская Планета 23 июля в 22:26
310
Происшествия

С директора горнодобывающей компании в Хакасии взыскали 60 миллионов

В Хакасии суд взыскал с бывшего директора горнодобывающей компании ущерб, причиненный незаконным использованием недр, на сумму почти 60 млн рублей.
ИА Хакасия 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное