Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Он объяснил, что техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз, хотя компьютеры в дипмиссии уже закуплены и поставлены.

с чего всё началось

Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс. Об этом Иванов сообщил во время своего выступления в Госдуме.

Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть

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