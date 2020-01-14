Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыИз-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть

Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что из-за санкций диппредставительство РФ в Соединенных Штатах два года не может запустить компьютерную сеть, пишет Интерфакс. Об этом Иванов сообщил во время своего выступления в Госдуме.
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Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Он объяснил, что техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз, хотя компьютеры в дипмиссии уже закуплены и поставлены.
Интерфакс09:26

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США закрыли въезд в страну IT-специалистам из посольства РФ

РЕН ТВ13:42

Российские IT-специалисты два года не могут въехать в США для работы в посольстве

ТАСС09:47

Из-за санкций посольство РФ в США не может запустить компьютерную сеть

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Санкции США не дают посольству РФ запустить компьютерную сеть

Московский Комсомолец12:55

Санкции США на годы оставили российское посольство без компьютерной сети

Взгляд.ру09:45

Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Интерфакс09:26
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Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Gazeta.SPb вчера в 13:53
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

Газета Metro вчера в 07:52
Политика

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
ТАСС 09:23
Политика

России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
News.ru 13:48
Армия и оружие

В НАТО пообещали ответить на размещение «Искандеров» с новой ракетой

НАТО отреагирует на развертывание российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.
Труд вчера в 06:11
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Гаджеты

Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800

Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Игромания.ру 13:41
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Здоровье

Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году

В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Известия 08:32
Общество

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 13:12
Футбол

Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»

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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого

Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 15:37
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в триллионы рублей

Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией, ущерб от которой, по мнению Кудрина, может измеряться триллионами рублей.
DixiNews 03:42
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Баскетбол

«Химки» уступили «Валенсии» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Валенсия» обыграла «Химки» (84:75).
Спорт-Экспресс 13:39
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Здоровье

В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции

Молодежь Дагестана 13:24
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings 09:21
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Энергетика

«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию

Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
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Шоу-бизнес

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
ФАН 12:55
Авто

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada

Внедорожники Chevrolet Niva вновь начнут выпускать под классическим брендом Lada.
OAnews 05:36
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Общество

В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ

Городской репортер 02:26
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
7Дней.ру 12:13
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