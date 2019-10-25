Политика
Вести.RuИз-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Японский министр и куратор экономических отношений с РФ подал в отставку из-за скандала
Газета.Ruвчера в 20:25
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика
Мировые СМИ отметили значение полета ракетоносцев Ту-160 в ЮАР
Западные СМИ отметили значение полета Ту-160, которые привлекли к себе внимание в Южной Африке.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Политика
В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа
Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Происшествия
Число заболевших «гаффской болезнью» в селе Ачиры возросло
Вести.Ru вчера в 12:36
Хоккей
Гурьянов оформил дубль в победном матче «Далласа» против «Анахайма»
Хозяева победили во встрече со счетом 2:1. Дубль в составе «звезд» оформил Денис Гурьянов. Для россиянина это первый дубль в НХЛ.
Sportbox.RU вчера в 23:08
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Армия и оружие
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.
Российская газета 23 октября в 02:45
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости вчера в 02:25
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Армия и оружие
Министр обороны ИРИ: Трамп блефует, грозясь атаковать Иран
23 октября министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что все намеки президента США Дональд Трампа о том, что он начнет войну с Ираном являются блефом.
REGNUM вчера в 13:04
Общество
В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа
Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.
Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru вчера в 11:14
Гаджеты
Дебютировали три бюджетных смартфона от Motorola
Компания Motorola явила миру сразу три новых смартфона, относящихся к бюджетному сегменту.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Общество
Суд продлил арест Абызова до конца января
Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости вчера в 14:31
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме
Piter.tv вчера в 01:28
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
В России отмечают День спецназа
ТВ Центр вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой
В очередном выпуске "Ошуительного хоу" на YouTube шоумен Гарик Харламов принёс извинения Ларисе Гузеевой, над которой неоднократно шутил.
Discover24 вчера в 07:01
Финансы
В преддверии выборов в Аргентине курс национальной валюты начал падать
В Аргентине в преддверии президентских выборов курс национальной валюты — аргентинского песо — вновь стал обесцениваться относительно доллара.
REGNUM 22 октября в 02:18
Единоборства
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Махачкалинские известия вчера в 15:34
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
РИА Новости 23 октября в 23:59
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС 23 октября в 12:10
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35