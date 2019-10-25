Политика
Вести.RuИз-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 05:05
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол
Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле
Огромное расследование «СЭ» Письмо 14-ти написали в Кремле — Давайте сразу к делу, — выдохнул я. — Та история в Израиле дорого вам обошлась.
Спорт-Экспресс вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Армия и оружие
Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана
22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Политика
Лавров рассказал о самой мирной в Европе границе
RT на русском 06:03
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Наука
Обнаружен потенциальный ключевой механизм опиоидной зависимости
Исследователи обнаружили, что ключевые механизмы в клетках мозга, которые сопровождают формирование зависимого поведения и поддерживают его, связаны с изменениями цАМФ (циклического аденозинмонофосфата).
Naked Science 23 октября в 13:03
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Шоу-бизнес
Отец преподал урок принцу Гарри с Меган Маркл
Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
Дни.ру 03:41
Авто
Ford представит новый электрокроссовер на базе Mustang
Американская компания Ford готовит к премьере новый электрический кроссовер на базе своей модели Mustang.
Letnews.ru 05:11
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Армия и оружие
Россия наращивает группировку военной полиции в Сирии
Россия перебросила в Сирию еще около 300 военных полицейских из Чеченской Республики.
Вести.Ru вчера в 23:00