Политика

Вести.RuВести.RuИз-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Куратор связей с Россией в кабмине Японии уволился из-за истории с дынями

РБК22:35

Японский министр и куратор экономических отношений с РФ подал в отставку из-за скандала

Газета.Ru20:25

Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей

Коммерсантъ20:38

Министр экономики Японии подал в отставку на фоне скандала

RT на русском20:34

Японский министр, отвечающий за экономические связи с РФ, подал в отставку

РИА Новости20:25

Министр экономики Японии попался на подкупе дынями и крабами

Lenta.ru21:26

Абэ извинился перед народом за отставку министра, обвиняемого в подкупе избирателей

ТАСС20:26
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:37, Вашингтон
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Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
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В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
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Росприроднадзор не нашёл ртути в реке Малая Сейба после ЧП с дамбами

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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 11:02
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

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Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Общество

Суд продлил арест Абызова до конца января

Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости 14:31
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Армия и оружие

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Армия и оружие

WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии

RT на русском 22:14
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Впервые зафиксировано рождение нового элемента

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Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Шоу-бизнес

На шоу «План Б» пришли экс-возлюбленные

Поклонники шоу сразу вычислили, кто эта персона: оказалось, что Лукашин встречался со стилистом Маргаритой Кошкиной, пришедшей попытать счастья в покорении Тимура.
StarHit.ru 21 октября в 17:00
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Культура

Актер Александр Петров рассказал о заработке в 250 тысяч рублей в день

Артист пытался уйти от ответа, однако под напором журналистки все же сказал, что за день съемок получает 250 тысяч рублей.
VSE42.RU 07:00
Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

РИА Новости вчера в 23:59
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

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Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
Известия 21:41
Политика

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября.
Известия 17:53
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.
Телепрограмма вчера в 03:48
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