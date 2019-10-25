Политика
Вести.RuИз-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
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Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Наука
Иммунотерапию раковой опухоли смогли использовать для борьбы с ВИЧ
Иммунотерапию раковой опухоли ученые-биологи из Соединенных Штатов Америки смогли успешно использовать для борьбы с ВИЧ-инфекцией.
Ugpressa.ru вчера в 14:46
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Авто
Hyundai получила ОТТС на новую Hyundai Sonata российской сборки
Накануне в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили локальной сборки.
Тарантас Ньюс 01:30
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Экономика
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Политика
Эво Моралес побеждает на выборах президента Боливии
После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Вести.Ru вчера в 23:25
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Футбол
Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса
В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.
Чемпионат 00:36
Политика
В реготделении «Единой России» сменился секретарь
Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Первоисточник 02:20
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Культура
Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление
Piter.tv вчера в 03:15
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Общество
Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России
У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях.
РИА Новости 03:30
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru вчера в 07:11
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество
ФКП дала рекомендации по защите от мошенников при покупке жилья
Рекомендуется также получить нотариально заверенное согласие мужа или жены собственника перед покупкой, хотя отсутствие такого документа не препятствует сделке.
РБК 04:38
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Единоборства
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Звезда UFC Нейт Диаз опубликовал заявление, в котором сообщил, что не прошёл тест на запрещённые вещества.
Чемпионат вчера в 20:26