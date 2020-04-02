Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИз-за слухов о коронавирусе цены на имбирь в Воронеже резко взлетели

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В настоящее время в овощных киосках города средняя цена на корень имбиря составляет около 5,5 тысяч рублей за килограмм. При этом даже за такую цену купить продукт очень сложно, спрос сильно превосходит предложение. Поэтому покупателям часто приходится заказывать корень имбиря по предоплате.
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Из-за слухов о коронавирусе цены на имбирь в Воронеже резко взлетели

ИА Красная Весна30 марта в 16:45
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