Экономика
REGNUMИз-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).РБКвчера в 02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru вчера в 11:54
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Авто
Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России
Известия 12:43
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив», отыгравшись с 0:2
«Витязь» обыграл «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
Спорт-Экспресс 14:45
Теннис
Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru 15:33
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру вчера в 03:14
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 18 сентября в 04:56
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Здоровье
Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
ForPost вчера в 12:25
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Футбол
Сборная России поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила новый рейтинг национальных команд, в котором сборная России существенно улучшила свои позиции.
Петербургский дневник вчера в 06:27
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Наука
Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться
Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.
Faktom вчера в 11:00
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Армия и оружие
Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО.
Телеканал 360° 06:18
Культура
Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10