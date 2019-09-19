Экономика

REGNUMREGNUMИз-за снижения уловов в России подорожал лосось

Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
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В России резко подорожала рыба

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Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

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URA.Ruвчера в 04:11

Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

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Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известиявчера в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьградвчера в 03:15

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБКвчера в 02:01
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