Экономика
REGNUMИз-за снижения уловов в России подорожал лосось
Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.РБКвчера в 02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество
Старт продаж новых iPhone в Москве
20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия
Имущество ФСБ выставили на Avito
Назначенная следствием экспертиза установила, что прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тыс. руб. каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
Известия 02:09
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me 18 сентября в 11:56
Экономика
ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Футбол
Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола
По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Происшествия
Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку
Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
Lenta.ru вчера в 06:23
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Кино
Гуськов объяснил ситуацию вокруг фильма «Элефант»
Продюсер Алексей Гуськов прокомментировал решение режиссера Алексея Красовского снять свое имя из титров фильма «Элефант».
Культуромания 01:20
Политика
Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского
Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского.
Реальное время 01:06
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Известия вчера в 18:23
Теннис
Медведев и Рублев сразятся на теннисном турнире в Петербурге
VSE42.RU вчера в 18:40
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Lenta.ru вчера в 22:05
Политика
Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 06:44
Технологии
КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами
Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.
МИР 24 01:13
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Технологии
Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов
Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
РИА Воронеж вчера в 13:00
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН вчера в 00:21
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Футбол
Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт
Спорт-Экспресс вчера в 19:08
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
Чемпионат вчера в 12:39