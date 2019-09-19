Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.

с чего всё началось

Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.

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