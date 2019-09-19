Экономика

REGNUMREGNUMИз-за снижения уловов в России подорожал лосось

Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке, по данным РБК, выросли на 30%, в Центральной России — на 47%. Соответственно, могут вырасти и цены в рознице.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина.
РБКвчера в 02:01

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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

REGNUMвчера в 19:16

Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

Московский Комсомолецвчера в 05:32

В России резко подорожала рыба

Коммерсантъвчера в 03:53

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URA.Ruвчера в 04:11

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известиявчера в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьградвчера в 03:15

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБКвчера в 02:01
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Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

Имущество ФСБ выставили на Avito

Назначенная следствием экспертиза установила, что прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тыс. руб. каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Арабская коалиция начала военную операцию на севере прибрежного города Ходейда в Йемене.
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Кино

Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском вчера в 16:42
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Sunmag.me 18 сентября в 11:56
Экономика

ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
Ведомости 02:01
Политика

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Футбол

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

По мнению экс-тренера сборной России Валерия Газзаева, поражение ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы негативно скажется на имидже российского футбола.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Происшествия

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

Lenta.ru вчера в 06:23
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Кино

Гуськов объяснил ситуацию вокруг фильма «Элефант»

Продюсер Алексей Гуськов прокомментировал решение режиссера Алексея Красовского снять свое имя из титров фильма «Элефант».
Культуромания 01:20
Политика

Путин наградил сенатора от Татарстана орденом Александра Невского

Член Совета Федерации России Олег Морозов удостоен ордена Александра Невского.
Реальное время 01:06
Армия и оружие

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
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Теннис

Медведев и Рублев сразятся на теннисном турнире в Петербурге

VSE42.RU вчера в 18:40
Гаджеты

Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Lenta.ru вчера в 22:05
Политика

Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 06:44
Технологии

КНДР готовится спустить на воду субмарину с баллистическими ракетами

Северная Корея намерена спустить на воду новую подводную лодку, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщает телеканал NHK, ссылаясь со на экспертов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc. Как отмечается, информация об этом была получена после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где расположена судоверфь КНДР.
МИР 24 01:13
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Технологии

Два воронежских вуза вошли в международный рейтинг университетов

Два воронежских вуза – ВГУ и медицинский университет – вошли в Московский международный рейтинг «Три миссии университета».
РИА Воронеж вчера в 13:00
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН вчера в 00:21
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.
РИА Новости 00:12
Футбол

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Спорт-Экспресс вчера в 19:08
Энергетика

Цены на нефть растут на открытии торгов

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru 01:47
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в Уфе

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:5. Команда гостей начала встречу удачно, к 19-й минуте обеспечив себе преимущество в два гола усилиями нападающих Павла Дедунова и Сергея Шумакова.
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Происшествия

На Сахалине медведь убил человека

РБК 02:20
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