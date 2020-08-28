Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Пока окончательные цены не сформированы. Управляющий Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что если в прошлом году икра горбуши одного из производителей стоила порядка 2,3 тыс. рублей за килограмм, то сейчас называется приблизительная стоимость около 3 тыс. рублей за килограмм.