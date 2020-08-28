Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%
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Пока окончательные цены не сформированы. Управляющий Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что если в прошлом году икра горбуши одного из производителей стоила порядка 2,3 тыс. рублей за килограмм, то сейчас называется приблизительная стоимость около 3 тыс. рублей за килограмм.В источнике
С чего всё началось
У икры намечается подорожание
Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
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