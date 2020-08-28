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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Пока окончательные цены не сформированы. Управляющий Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что если в прошлом году икра горбуши одного из производителей стоила порядка 2,3 тыс. рублей за килограмм, то сейчас называется приблизительная стоимость около 3 тыс. рублей за килограмм.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

Телеканал 360°вчера в 15:18
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известиявчера в 08:34
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ruвчера в 05:42
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правдавчера в 07:04
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфаксвчера в 04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБКвчера в 03:28
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъвчера в 18:09

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября
Ведомостивчера в 15:42
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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«Спартак» вечером в субботу может лишить «Зенит» лидерства в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак», который считается самым принципиальным соперником «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), уже в субботу, 29 августа, может лишить сине-бело-голубых лидерства в турнирной таблице.
АБН06:31

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
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