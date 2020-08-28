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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ruвчера в 05:42
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известиявчера в 08:34
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правдавчера в 07:04
Телеканал 360°

Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

Телеканал 360°вчера в 15:18
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфаксвчера в 04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБКвчера в 03:28
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъвчера в 18:09

На Украине идёт расследование вооруженного нападения боевиков «Нацкорпуса» на автобус

Разгром националистами автобуса, в котором из Полтавы в Харьков ехали представители политического движения «Патриоты за жизнь», вызвал резонанс и на Украине, и в России.
Военное обозрениевчера в 10:32

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
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Лукашенко назвал Путина своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слова своего российского коллеги Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвал его своим хорошим другом, передает агентство «БелТА».
Rambler News Serviceвчера в 09:17
1,1K

Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»

Вашингтон, 28 августа 2020, 11:52 — REGNUM Бесперспективность игры «в гляделки» с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в вышедшей 27 августа статье.
REGNUMвчера в 04:45

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ruвчера в 10:58
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В Петербурге мать через суд потребовала для сына лекарство за $2 млн

В Санкт-Петербурге Светлана Гепалова подала иск к комитету по здравоохранению города с требованием обеспечить ее больного сына американским препаратом «Золгенсма», которое является самым дорогим лекарством в мире.
РБКвчера в 21:48
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
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