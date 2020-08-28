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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
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Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфаксвчера в 04:29
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известиявчера в 08:34
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правдавчера в 07:04
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ruвчера в 05:42
Телеканал 360°

Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

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РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

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Коммерсантъ

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