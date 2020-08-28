Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%
Смотрите также
Лукашенко: целью НАТО в Белоруссии является продвижение к границам РФ
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 14 человек
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Опубликован трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Гендиректор РУСАДА Ганус уволен из-за финансовых нарушений
Дело, по которому проходит адвокат Ефремова, не прекращали
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
В Москве произошло ДТП с участием машины замглавы Минобороны Евкурова
Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
У икры намечается подорожание
Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?
Телеканал 360°вчера в 15:18