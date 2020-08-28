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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъвчера в 18:09
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Телеканал 360°

Подорожание икры до 60% предрекли в России. Во сколько обойдется новогодний бутерброд?

Телеканал 360°вчера в 15:18
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБКвчера в 03:28
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правдавчера в 07:04
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ruвчера в 05:42
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфаксвчера в 04:29
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известиявчера в 08:34
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъвчера в 18:09

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Ученые КФУ применят разработку на основе подсолнечного масла в Арктике

Научный проект, проводимый в КФУ, показал, что обычное подсолнечное масло можно применять не только в кулинарии и косметологии, оно также позволит избежать осложнений при добыче нефти и газа.
Kazanfirst.ru27 августа в 11:44

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Имеющаяся у всех операторов связи услуга "суперопределитель номера" позволит пользователям узнать, кто звонит со скрытого номера, рассказал директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов агентству "Прайм".
Газета.Ru19:15
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США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

Стоит отметить, что перспектива победы Байдена и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.
РИА Новостивчера в 01:00
6

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русскомвчера в 15:04
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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