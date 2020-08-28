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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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Lenta.ru

Предсказан резкий рост цен на красную икру в России

Lenta.ru09:10
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известия08:34
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правда07:04
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
REGNUM09:03
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ЦБ РФ отметил исчерпание отложенного спроса в первой половине августа

"В первой половине августа оперативные индикаторы указывали на замедление восстановления потребительской активности, что, наиболее вероятно, связано с исчерпанием эффектов отложенного спроса", - отмечается в комментарии.
Интерфакс11:21

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
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