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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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Телеканал 360°

СМИ: икра может подскочить в цене

Телеканал 360°05:58
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
Вести.Ru

Икра в России подорожает из-за неудачного сезона

Вести.Ru05:15
REGNUM

В России может подорожать красная икра

REGNUM05:16
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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РИА Новости04:41

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ТАСС01:14
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