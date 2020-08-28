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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

Предсказан резкий рост цен на красную икру в России

Lenta.ru09:10
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известия08:34
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правда07:04

В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией

Ранее глава партии "Согласие" Янис Урбанович заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке, хотя для многих местных политиков он является "ненавистным".
РИА Новости09:40
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РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

Путин поручил разобраться с ситуацией с Куштау и содовой компанией

Во время совещания с правительством Владимир Путин поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), передает телеканал «Мир 24».
Невские Новости26 августа в 10:48
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня01:58
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35