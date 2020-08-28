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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Коронавирус увеличит стоимость красной икры

Фонтанка.Ру07:39
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
Телеканал 360°

СМИ: икра может подскочить в цене

Телеканал 360°05:58
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правда07:04

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Учредители РУСАДА уволили Гануса в связи с финансовыми нарушениями

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Ведомости03:09
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Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ru03:08
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