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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
ФедералПресс

В России прогнозируют рост цен на икру

ФедералПресс04:16
News.ru

Поставщики предупредили о росте стоимости красной икры

News.ru04:52
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
Версия-Саратов

Из-за пандемии и слабого улова красная икра может серьезно подорожать

Версия-Саратов04:58
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Forbes

Поставщики предупредили о росте цен на красную икру до 60%

Forbes02:55
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Чиновник добавил, что американские военные "избегают конфликтов с российскими войсками в Сирии во времени и пространстве при проведении операций", и заявил, что Пентагон приветствовал "профессионализм и сдержанность" американских военных в ходе инцидента.
Интерфакс20:03
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В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости04:14

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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Сегодня суд может решить отстранять или нет от работы Сергея Иванова

Следственное управление СК РФ по Липецкой области обратилось в Тербунский районный суд с ходатайством о временном отстранении главы Тербунского района Сергея Иванова от выполнения служебных обязанностей в связи с расследованием уголовного дела.
Gorod4804:05

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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The Drive: США передали «сигнал Кремлю» с помощью секретной подлодки

Источник отмечает, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за прошедшие 5 пять лет, а подобное раскрытие информации – не совсем обычная практика для США.В материале подчеркивается, что акция говорит о желании Вашингтона подать "явный сигнал Кремлю".
Уфимские Заметки02:47
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Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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