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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
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Lenta.ru

Предсказан резкий рост цен на красную икру в России

Lenta.ru09:10
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
Комсомольская правда

Россиянам предрекли подорожание красной икры

Комсомольская правда07:04
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на красную икру до 60%

Известия08:34
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»
Газета.Ru09:58

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
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