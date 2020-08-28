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Интерфакс
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке производство красной икры может снизиться на 25-30%, пишет "Коммерсантъ". Оптовые поставщики уже уведомили ритейлеров, что икра подорожает на 20-60%, сказали два источника издания в крупных торговых сетях.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Неудачная путина лососевых на Дальнем Востоке в этом году грозит снижением производства красной икры на 25–30% и ростом цен на нее на 20-60%. Ряд крупных сетей уже получили такие уведомления от поставщиков. Помимо сокращения улова, удорожанию икры способствовало увеличение расходов рыбаков.
Коммерсантъ18:09
Подробнее о событии
Телеканал 360°

СМИ: икра может подскочить в цене

Телеканал 360°05:58
Коммерсантъ

У икры намечается подорожание

Коммерсантъ18:09
REGNUM

В России может подорожать красная икра

REGNUM05:16
Вести.Ru

Икра в России подорожает из-за неудачного сезона

Вести.Ru05:15
Интерфакс

Из-за сокращения улова красная икра подорожает на 20-60%

Интерфакс04:29
РБК

Поставщики предупредили о росте цен на икру

РБК03:28
Газета.Ru

Поставщики предупредили о подорожании красной икры на 20-60%

Газета.Ru05:42

OnePlus за 200 долларов с огромным аккумулятором полностью рассекречен

AndroidCentral получили эксклюзивную информацию о всех характеристиках новинки, которая оснащена однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 460 и огромным аккумулятором ёмкостью 6000 мА•ч. При этом цена устройства, согласно инсайдерским сведениям, составит 200 долларов.
OnePlus за 200 долларов с огромным аккумулятором полностью рассекречен
iXBT.com05:12

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,5K

«Газпромбанк» открыл «Уралхиммашу» кредитную линию на 840 миллионов

Средства привлекаются для обеспечения нового контракта "Газпромбанк" предоставил подконтрольному заводу "Уралхиммаш" в Екатеринбурге кредитную линию с лимитом в 840 миллионов рублей.
Правда УрФО26 августа в 00:23

Рубль укрепился к доллару на 0,58% — до 74,40

Москва, 28 августа 2020, 12:57 — REGNUM Российская валюта 28 августа с открытия торгов на Московской бирже укрепляется на 0,58% к уровню в 74,40 по отношению к американскому доллару, двигаясь в абсолютном соответствии с логикой финансово-экономических и политических событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.
REGNUM05:57
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Новый броневик «Стрела» и багги «Тигр» испытают на учениях «Кавказ-2020»

Новейшие бронеавтомобили, представленные Военно-промышленной компанией (ВПК) в рамках военно-технического форума "Армия-2020", будут испытаны во время стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".
Военное обозрение03:56

В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
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